Rabat se joint à la République de Türkiye pour célébrer sa fête nationale VIDEO

Rabat, 30 octobre, Chouaib Brhadda, AZERTAC

Une grande cérémonie s'est tenue hier à Rabat pour commémorer la fête nationale turque. L'ambassadeur de la République de Türkiye, Mustafa Ilker Kiliç, ainsi que de nombreuses personnalités diplomatiques turques, militaires et civiles, et le ministre marocain de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, y ont assisté.

Le correspondant de l'agence de presse AZERTAC au Maroc rapporte que la cérémonie s'est également distinguée par la présence d’un large public, comprenant des dignitaires marocains et étrangers, d'éminents diplomates tels que l'ambassadeur de la République d'Azerbaïdjan, Nazim Samadov, et l'ambassadrice de la République du Kazakhstan, Saulekul Sailaukyzy, ainsi que des ambassadeurs de pays d'Asie, du monde arabe et d'Afrique, des représentants d'organisations de la société civile et des représentants de médias nationaux et internationaux.

Au début de la cérémonie, les participants ont écouté un message du président turc Recep Tayyip Erdoğan, dans lequel il a réitéré ses salutations aux martyrs turcs et exprimé sa gratitude aux anciens combattants.

Dans son message, le président Erdoğan a également félicité tous les citoyens turcs, les amis de la République de Türkiye et tous les invités venus partager la joie de la Fête nationale turque.

De son côté, l'ambassadeur de la République de Türkiye, Mustafa Ilker Kiliç, a affirmé que cette occasion était source de fierté et d'honneur, témoignant de la résilience et des sacrifices consentis pour la liberté d'une nation qui a su renaître de ses cendres, telle une aube radieuse après une nuit sombre et amère. Sous la direction de son fondateur, Mustafa Kemal Atatürk, il y a 102 ans, la République, a connu un développement global et des progrès significatifs dans divers secteurs vitaux, subissant des transformations qui ont jeté les bases de la République de Türkiye moderne.

Parallèlement, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a prononcé un discours au nom du gouvernement marocain, félicitant la République de Türkiye, son peuple et ses dirigeants à l'occasion de leur Fête nationale et saluant les relations fraternelles étroites unissant les deux pays.

La célébration de la fête nationale turque comprenait des spectacles artistiques mêlant danses et chants traditionnels turcs à des intermèdes musicaux interprétés par un ensemble marocain contemporain.