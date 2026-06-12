Ramil Hassan : La TURKPA joue un rôle important dans le développement des relations entre les États turciques

Bakou, 12 juin, AZERTAC

Jeudi 11 juin, un événement organisé conjointement par le Secrétariat international de la TURKPA et la représentation en Azerbaïdjan du Conseil mondial des affaires turques, avec le soutien de l’ambassade de Türkiye, s’est tenu dans le cadre du 100e anniversaire du premier Congrès sur la turcologie.

La rencontre visait à promouvoir le patrimoine culturel du monde turcique, à renforcer les relations d’affaires ainsi que l’intégration culturelle et économique entre les États turciques.

Le représentant du Conseil mondial des affaires turques en Azerbaïdjan, Barış Altiparmak, a souligné que l’organisation était présente dans 90 pays et contribuait à la coopération socio-économique entre les États membres de l’Organisation des États turciques (OET). Le secrétaire général de la TURKPA, Ramil Hassan, a mis en avant l’importance de la célébration du centenaire du premier Congrès sur la turcologie, initiée par le président Ilham Aliyev et approuvée par l’OET.

L’ambassadeur de Türkiye en Azerbaïdjan, Birol Akgün, a souligné le rôle de la TURKPA dans le renforcement de la coopération entre les États turciques, estimant que l’importance stratégique du monde turcique ne cessait de croître dans le contexte des mutations géopolitiques et géoéconomiques mondiales.

Les participants ont échangé sur les perspectives d’approfondir encore davantage la coopération entre les États turciques. Le programme comprenait également un concert du compositeur et pianiste azerbaïdjanais Turan Manafzadé ainsi qu’une exposition de peinture.