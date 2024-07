Recep Tayyip Erdogan : la Türkiye produira des satellites de communication critiques sans dépendre de l'étranger

Bakou, 9 juillet, AZERTAC

Le premier satellite de communication de la Türkiye, Turksat 6A, a été déployé avec succès la nuit de lundi à mardi.

Le déploiement a eu lieu à 20h05, heure avancée de l'Est (05 heures GMT mardi).

Le lancement a été réalisé à 23h30 GMT lundi depuis la station spatiale de Cap Canaveral dans l'État américain de Floride par la fusée Falcon 9 de SpaceX.

Le satellite de 4,25 tonnes opèrera à la position orbitale de 42 degrés Est et sa durée de vie en orbite sera de 15 ans.

Il couvrira la Türkiye, l'Europe, l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient et l'Asie et desservira 4,5 milliards de personnes pour la télévision, la radio et les communications d'urgence.

Réagissant à ce développement, le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est félicité, mardi, du déploiement de la Türkiye dans l'espace en dépit des obstacles et des restrictions.

« Nous sommes heureux de renforcer notre coopération avec Elon Musk et SpaceX dans divers domaines », a-t-il fait savoir, précisant que la Türkiye avait déployé son satellite Turksat 5B par la même fusée il y a deux ans et demi.

Recep Tayyip Erdogan a fait savoir que la Türkiye avait finalisé plus de 81% des sous-systèmes et des logiciels avec des sources nationales pour Turksat 6A, ce qui est important pour l'avenir du pays dans le domaine de l'espace.

Dans le cadre de son programme spatial national, la Türkiye a récemment effectué son premier voyage habité dans l'espace, a-t-il rappelé.

Le président turc a ajouté que Turksat 6A augmentera la capacité de couverture des satellites turcs, y compris dans des pays tels que l'Inde, la Thaïlande, la Malaisie et l'Indonésie.

Les exportations de services de Turksat augmenteront également avec Turksat 6A, et la Türkiye rejoindra d'autres pays ayant la capacité de produire leurs propres satellites de communication.

Erdogan a également insisté sur la nécessité pour la Türkiye de produire des satellites de communication critiques sans dépendre de l'étranger.