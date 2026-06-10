Réception officielle à l'occasion du 108e anniversaire de l'indépendance de l'Azerbaïdjan organisée à Rabat

Le Caire, 10 juin, AZERTAC

L'ambassade d'Azerbaïdjan au Maroc a organisé une réception officielle à Rabat à l'occasion du 108e anniversaire de l'indépendance de l'Azerbaïdjan.

La délégation marocaine a été représentée par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Azzedine El Midaoui.

Les participants ont été informés de l'importance historique de la création de la République démocratique d'Azerbaïdjan, première république démocratique du monde musulman, en 1918.

Une exposition intitulée « Inspiration venant d'Azerbaïdjan : Perspective marocaine » a été organisée dans le cadre de la réception.

L’événement s’est poursuive par un programme artistique.