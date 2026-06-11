Rechad Medjid : Certains contenus présents sur les réseaux sociaux ont un impact négatif sur le développement moral des enfants

Bakou, 11 juin, AZERTAC

« Lors de la réunion de trois commissions du Milli Medjlis, des discussions ont été menées au sujet des amendements et modifications apportés au Code administratif ainsi qu’à plusieurs actes législatifs. L’un des principaux sujets abordés concerne les restrictions envisagées à l’utilisation des réseaux sociaux par les enfants », a déclaré le président du Conseil de presse, Rechad Medjid, dans un entretien accordé à l’AZERTAC.

Selon lui, certains contenus présents sur les réseaux sociaux peuvent avoir un impact négatif sur le développement moral des enfants, ainsi que porter atteinte à leur santé et à leur sécurité. Pour cette raison, il est proposé que l’utilisation des réseaux sociaux par les mineurs se fasse sous la supervision et avec le consentement des parents.

« Je considère que le projet de loi en préparation est très important et d’actualité. Je pense qu’il sera soutenu et adopté par le Milli Medjlis.

Par ailleurs, il est nécessaire que les grandes plateformes opérant dans le monde assument une responsabilité juridique en Azerbaïdjan, car dans certains cas, elles ne remplissent pas pleinement leurs obligations concernant les contenus diffusés.

Une fois la loi adoptée, les plateformes devront également assumer leurs responsabilités en ce qui concerne les exigences et restrictions liées à l’utilisation des réseaux sociaux par les enfants. À cet égard, je considère que les débats publics ont joué un rôle important dans la sensibilisation de la société », a ajouté Rechad Medjid.