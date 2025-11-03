Rencontre au ministère du Développement et des Transports avec le vice-président de la société Ookla

Bakou, 3 novembre, AZERTAC

Le vice-ministre du Développement et des Transports, Sameddin Assadov, a rencontré le vice-président d'Ookla pour le Moyen-Orient et l'Afrique, Tristan Muhader.

Lors de l’entretien, les propositions de coopération d'Ookla dans le domaine des TIC ont été présentées et les questions soulevées par le ministère lors de la réunion de Bakou de juin 2025 ont été abordées.

Les discussions ont également porté sur le développement de l'infrastructure numérique en Azerbaïdjan, les mesures prises pour rendre le pays plus attractif pour les investissements dans les télécommunications et les infrastructures numériques, le soutien à l'économie numérique, et d'autres sujets.

Il a été indiqué que la contribution de l'expérience mondiale et des capacités d'analyse d'Ookla aux objectifs de l'Azerbaïdjan dans ce domaine est actuellement à l'étude.