Rencontre d'une délégation d'ambassadeurs des pays d'Asie-Pacifique accrédités auprès du Maroc avec le président de la Chambre des conseillers

Rabat, 28 octobre, Chouaib Brhadda, AZERTAC

Hier, lundi à Rabat, une délégation du groupe des ambassadeurs des pays d’Asie-Pacifique accrédités au Royaume du Maroc a rencontré le président de la Chambre des conseillers, Mohamed Ould Errachid.

Le correspondant de l'agence AZERTAC à Rabat rapporte, selon un communiqué de la Chambre, que cette rencontre, tenue dans le cadre d'une visite de courtoisie, a été l’occasion d’un riche échange de points de vue sur les moyens de renforcer les relations de coopération parlementaire entre la Chambre et ses homologues des pays d’Asie-Pacifique, d’ouvrir de nouvelles perspectives de partenariat et d’échange d’expertises et d’expériences législatives au service des intérêts communs et du dialogue parlementaire Sud-Sud.

À cette occasion, le président de la Chambre a souligné que le Royaume du Maroc a fait de l'ouverture à la région Asie-Pacifique un choix stratégique reflétant la diversité de ses partenariats internationaux et son engagement actif en faveur du soutien à la coopération Sud-Sud et de la consolidation des valeurs de solidarité, de paix et de développement partagé. Il a souligné l'importance de renforcer la coopération parlementaire avec les pays de la région, tant au niveau bilatéral que dans le cadre des forums parlementaires multilatéraux, saluant la riche expérience institutionnelle de ces pays dans les domaines du développement, de l’innovation, de la coopération économique, de la justice sociale, des énergies propres et de la lutte contre les changements climatiques.

M. Ould Errachid a en outre exprimé la disposition de la Chambre à renforcer les passerelles de communication, les échanges de visites parlementaires et activer les mécanismes de coordination sur les questions d’intérêt commun, affirmant que la diplomatie parlementaire constitue un levier essentiel pour rapprocher les peuples et ancrer le dialogue entre les civilisations et les cultures.

Pour leur part, les ambassadeurs des pays d’Asie-Pacifique ont fait part de leur considération pour l’essor de développement réalisé par le Maroc et pour la crédibilité et la dynamique de ses institutions élues, tout en affichant leur volonté de renforcer la coopération et la concertation avec la Chambre des conseillers et d’explorer des opportunités de partenariat dans les domaines de l’économie verte, de l’éducation, de l’innovation et du développement durable.

Outre Saulekul Sailaukyzy, ambassadeur de la République du Kazakhstan et doyen du Groupe, la délégation diplomatique été composée de Nazim Samadov, ambassadeur de la République d'Azerbaïdjan, Leslie J. Baja, ambassadeur de la République des Philippines, Fabio Chenda, ambassadeur du Royaume de Thaïlande, Shahbuddin Adam Shah, ambassadeur du Royaume de Malaisie, Ly Kim Quy, ambassadeur de la République du Vietnam, Damian Donovan, ambassadeur d'Australie, Sanjay Rana, ambassadeur de la République d'Inde, Masahiro Nakata, ambassadeur de la République populaire du Bangladesh, et Yuyu Sutisna, ambassadeur de la République d'Indonésie.