Rencontre du président azerbaïdjanais avec le Premier ministre chinois MIS A JOUR

Pékin, 23 avril, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a rencontré mercredi le Premier ministre chinois Li Qiang.

Lors de la rencontre, les parties ont une nouvelle fois souligné que la Déclaration conjointe sur le partenariat stratégique adoptée entre l'Azerbaïdjan et la Chine en juillet dernier démontrait le haut niveau des relations bilatérales. Elles ont mis en avant l'importance de la Déclaration conjointe sur l'établissement d'un partenariat stratégique global signée aujourd'hui, soulignant qu'elle reflète l'esprit et la nature des relations. Les parties ont également souligné que les liens bilatéraux s’étaient élevés du niveau de partenariat stratégique à celui de partenariat stratégique global, ce qui témoigne du développement dynamique des relations.

Il a été souligné que l'Azerbaïdjan et la Chine sont deux pays amis qui coopèrent activement dans tous les domaines. En plus de la coopération politique, les deux parties ont salué le développement des relations économiques et commerciales, y compris une augmentation de 20 % des échanges commerciaux entre les deux pays l'année dernière, atteignant 3,7 milliards de dollars, et une croissance de près de 40 % des échanges commerciaux au cours des trois premiers mois de l’année en cours.

Le chef de l'État a dit que la Chine n'est pas seulement le principal partenaire commercial d'importation de l'Azerbaïdjan, mais aussi son quatrième plus grand partenaire commercial. Le président Ilham Aliyev a souligné la mise en œuvre réussie de la Déclaration sur le partenariat stratégique dans tous les domaines et a déclaré que l'Azerbaïdjan et la Chine sont activement engagés dans les domaines du transport et de la logistique couvrant de nombreux pays à travers l'Eurasie.

Les discussions ont également porté sur la coopération au sein des organisations internationales, notamment l'Organisation de coopération de Shanghai. Les parties ont souligné le soutien mutuel de longue date entre l'Azerbaïdjan et la Chine relatif à l'intégrité territoriale et la souveraineté de chacun, l'Azerbaïdjan soutenant constamment la politique « une seule Chine ». Les efforts conjugués des deux pays dans la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme et le séparatisme ont également été abordés.

Les deux parties ont souligné leur engagement envers un système de relations internationales basé sur les Nations Unies. Le président Ilham Aliyev a souligné l'importance de créer un mécanisme pour faire respecter les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, rappelant que l'Azerbaïdjan avait longtemps souffert de leur non-application.

La récente réunion de la Commission intergouvernementale tenue à Bakou et le forum d'affaires qui avait accompagné la première ont été évoqués. Il a été souligné que cet événement a abouti à la signature de plusieurs accords de coopération entre des entreprises azerbaïdjanaises et chinoises dans divers secteurs.

Le Premier ministre Li Qiang a souligné l'importance croissante du Couloir médian et a mentionné une augmentation du transport de marchandises le long de cet itinéraire.

Les efforts conjoints visant à renforcer encore davantage la capacité du couloir ont été abordés.

Les opportunités de coopération dans les énergies renouvelables, le secteur pétrolier et gazier entre les entreprises azerbaïdjanaises et chinoises, ainsi que l'application des technologies chinoises en Azerbaïdjan, ont fait l’objet de discussions.

L’accent a été mis sur le potentiel d'investissement considérable dans ces domaines. La coopération en matière de déminage a également été abordée. Li Qiang a déclaré que la Chine est prête à apporter un soutien humanitaire dans ce domaine.

L'importance de signer un accord réciproque de levée de visa à la suite de la décision de l'Azerbaïdjan relative à la levée unilatérale des exigences de visa pour les citoyens chinois a été évoquée. Les parties ont dit espérer que cette mesure favoriserait les contacts interpersonnels et stimulerait le tourisme.

La réunion a porté sur la coopération agricole, notamment dans les domaines de la sériciculture, de la culture de coton et des équipements agricoles. Le soutien de la Chine à la politique de diversification économique de l'Azerbaïdjan ainsi qu’au Concept de transformation et de développement numérique du pays a également été souligné.

Les parties ont procédé à un échange de vues sur la coopération culturelle et humanitaire, soulignant les projets mis en œuvre par la Fondation Heydar Aliyev en Chine.