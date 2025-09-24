Rencontre du président azerbaïdjanais avec son homologue finlandais à New York MIS A JOUR VIDEO

New York, 23 septembre, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a rencontré, mardi 23 septembre, son homologue finlandais Alexander Stubb au siège des Nations Unis à New York.

Le président finlandais a présenté ses félicitations à son homologue azerbaïdjanais à l’occasion de la normalisation des relations entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan et des avancées historiques obtenues à Washington. Aleksander Stubb a souligné le soutien constant de la Finlande à la paix dans la région.

Le président Ilham Aliyev a remercié pour ces félicitations. Il a souligné que c’était précisément pendant la présidence finlandaise de l’OSCE qu’avait été prise la décision relative à la dissolution du Groupe de Minsk. Le président Ilham Aliyev a également indiqué que l’Azerbaïdjan et l’Arménie entamaient une période de paix.

L’importance des efforts conjoints pour faire progresser l’agenda de paix a été soulignée au cours de l’entretien.

Les parties ont également abordé la coopération bilatérale entre l’Azerbaïdjan et la Finlande, ainsi que la collaboration au sein des organisations internationales, et ont procédé à un échange de vues sur les relations entre l’Azerbaïdjan et l’Union européenne.