Rencontre du président Ilham Aliyev avec le Premier ministre arménien Nikol Pachinian à Copenhague MIS A JOUR

Copenhague, 2 octobre, AZERTAC

Jeudi 2 octobre, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a rencontré le Premier ministre arménien Nikol Pachinian à Copenhague.

Les parties ont souligné l’importance des accords obtenus lors du Sommet pour la paix de Washington, initié par le président américain Donald Trump, et ont réaffirmé leur détermination à poursuivre leurs efforts en vue de consolider encore plus la paix entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

Le président azerbaïdjanais et le Premier ministre arménien ont souligné les avantages des communications de transport dans la région. Ils ont discuté de l’avancement des travaux en cours liés au développement des infrastructures sur le territoire azerbaïdjanais ainsi que du projet TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity) sur le territoire arménien, et ont procédé à un échange de vues sur la mise en œuvre de la Déclaration de Washington.

Les parties se sont félicitées de la décision adoptée à l'unanimité concernant la dissolution du processus de Minsk de l'OSCE et de ses organismes connexes.

Lors de la réunion, les parties ont souligné l'importance de continuer à mettre en œuvre des mesures de confiance et ont convenu de maintenir leurs contacts.