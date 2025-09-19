Résolution de l'ONU sur le rétablissement des sanctions contre l'Iran non adoptée

Washington, 19 septembre, AZERTAC

Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté un projet de résolution sur le rétablissement temporaire des sanctions contre l'Iran, levées en vertu de l'accord sur le nucléaire de 2015.

La correspondate spéciale de l'AZERTAC informe que, quatre pays ont voté pour, neuf contre et deux se sont abstenus. Le projet n'a pas été adopté faute de réunir les neuf voix requises.

Ce projet a été proposé par la Corée du Sud, présidente actuelle du Conseil de sécurité.