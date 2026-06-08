Réunion des ministres des affaires étrangères azerbaïdjanais, turc et géorgien à Istanbul

Istanbul, 8 juin, AZERTAC

La 10e réunion trilatérale des ministres des affaires étrangères azerbaïdjanais, turc et géorgien s’est tenue à Istanbul lundi 8 juin.

Organisée sous l’égide du ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, la réunion a eu lieu au Palais Çirağan, à Istanbul.

Avant la réunion, les ministres ont posé pour des photos de famille.

À l'issue de la réunion, les chefs de la diplomatie azerbaïdjanaise, turque et géorgienne devraient faire des déclarations à la presse.

Gunel Karatepe

Correspondante spéciale de l’AZERTAC