Réunion des ministres des affaires étrangères azerbaïdjanais, turc et géorgien à Istanbul
Istanbul, 8 juin, AZERTAC
La 10e réunion trilatérale des ministres des affaires étrangères azerbaïdjanais, turc et géorgien s’est tenue à Istanbul lundi 8 juin.
Organisée sous l’égide du ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, la réunion a eu lieu au Palais Çirağan, à Istanbul.
Avant la réunion, les ministres ont posé pour des photos de famille.
À l'issue de la réunion, les chefs de la diplomatie azerbaïdjanaise, turque et géorgienne devraient faire des déclarations à la presse.
Gunel Karatepe
Correspondante spéciale de l’AZERTAC
Istanbul