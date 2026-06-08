Réunion des ministres des affaires étrangères azerbaïdjanais, turc et géorgien à Istanbul MIS A JOUR

Djeyhoun Baïramov : Le partenariat entre l’Azerbaïdjan, la Géorgie et la Türkiye contribue considérablement à la sécurité énergétique

Bakou, 8 juin, AZERTAC

La 10e réunion trilatérale des ministres des affaires étrangères de l’Azerbaïdjan, de la Géorgie et de la Türkiye s’est tenue le 8 juin à Istanbul, avec la participation du ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, de la ministre géorgienne des Affaires étrangères, Maka Bochorishvili, et du ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan.

Dans son intervention, le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, a souligné que, dans un contexte marqué par la montée des tensions géopolitiques, les perturbations des chaînes d’approvisionnement et les incertitudes économiques, la coordination politique et la coopération entre les États revêtaient une importance croissante. Il a qualifié, à cet égard, le format de coopération trilatérale Azerbaïdjan-Géorgie-Türkiye de plateforme essentielle pour la stabilité, la sécurité et le développement de la région.

Il a rappelé que la 10e réunion trilatérale des commissions des affaires étrangères des parlements des trois pays, tenue à Bakou, le septième Forum d’affaires accueilli par la Géorgie ainsi que la plus récente réunion trilatérale des ministres de la Défense à Ankara témoignaient du caractère global et multidimensionnel de ce partenariat.

Djeyhoun Baïramov a souligné que la coopération entre l’Azerbaïdjan, la Géorgie et la Türkiye était devenue l’un des principaux moteurs de la stabilité régionale et du développement économique. Il a cité la mise en œuvre réussie de projets stratégiques tels que les pipelines Bakou-Tbilissi-Ceyhan et Bakou-Tbilissi-Erzurum, le Corridor gazier méridional ainsi que la ligne ferroviaire Bakou-Tbilissi-Kars comme des exemples concrets du caractère pragmatique et axé sur les résultats de ce partenariat.

Le ministre a également présenté la coopération énergétique comme l’un des piliers fondamentaux de ce format trilatéral. Rappelant que l’Azerbaïdjan exportait du gaz naturel vers 16 pays, il a indiqué que la prolongation de l’accord d’achat et de vente de gaz naturel entre l’Azerbaïdjan et la Géorgie, ainsi que l’accord conclu entre la compagnie azerbaïdjanaise SOCAR et la société turque BOTAS concernant les livraisons de gaz issues de la deuxième phase du gisement « Abcheron », contribueraient de manière significative au renforcement de la sécurité énergétique.

Abordant les questions de transport et de connectivité, Djeyhoun Baïramov a souligné le rôle majeur des trois pays dans le développement de la Route de transport internationale transcaspienne (Couloir médian). Il a indiqué que l’achèvement des travaux de modernisation de la ligne ferroviaire Bakou-Tbilissi-Kars ainsi que la reprise des liaisons ferroviaires de passagers Bakou-Tbilissi-Bakou contribueraient à renforcer encore plus la mobilité régionale. Le ministre a également souligné que la mise en œuvre du projet TRIPP et l’établissement d’une connectivité ininterrompue entre la partie principale de l’Azerbaïdjan et la République autonome du Nakhtchivan constituaient des éléments importants de la coopération régionale et du renforcement de la confiance entre les parties.

Le ministre a souligné l’existence d’un important potentiel de coopération dans les domaines des technologies de l’information et de la communication, des hautes technologies, de l’agriculture, de la gestion des ressources en eau et du tourisme. Il a également insisté sur la nécessité d’une coordination accrue face à des défis communs tels que les menaces sécuritaires, le terrorisme, la criminalité transnationale organisée, les cybermenaces et le changement climatique.

Djeyhoun Baïramov a par ailleurs réaffirmé le soutien de l’Azerbaïdjan à la Türkiye dans les préparatifs de la 31e session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP31).

Le ministre a également affirmé que l’Azerbaïdjan demeurait déterminé à approfondir davantage son partenariat trilatéral avec la Türkiye et la Géorgie et à poursuivre la coopération en faveur du développement durable, de la sécurité et de la prospérité de la région.

Abordant le processus de normalisation des relations avec l’Arménie, Djeyhoun Baïramov a indiqué que les initiatives de consolidation de la paix et les mesures de confiance mises en œuvre par l’Azerbaïdjan avaient contribué de manière significative à faire progresser l’agenda de normalisation. Il a toutefois souligné la nécessité de régler les questions encore en suspens qui entravent une normalisation complète, afin de transformer l’opportunité actuelle en une paix durable.

Djeyhoun Baïramov a également indiqué que les tensions persistantes au Moyen-Orient avaient des répercussions négatives sur la sécurité régionale et mondiale. Il a souligné l’importance de régler les conflits par le dialogue et les moyens diplomatiques, dans le respect des normes et principes du droit international.

Les ministres ont également examiné les perspectives de développement de la coopération trilatérale ainsi que d’autres questions liées à la sécurité régionale.

À l’issue de la réunion, ils ont signé la Déclaration d’Istanbul, qui consigne les principaux résultats des discussions trilatérales.

Les chefs de la diplomatie des trois pays ont ensuite fait des déclarations lors d’une conférence de presse conjointe et répondu aux questions des médias.

Gunel Karatepe

Correspondante spéciale de l’AZERTAC