Réunion du groupe de travail sur la régulation dans le cadre du 5ème Forum azerbaïdjano-turc de l’énergie

Bakou, 11 septembre, AZERTAC

La réunion du groupe de travail sur la régulation s’est tenue le 11 septembre à Bakou, dans le cadre du 5ème Forum azerbaïdjano-turc de l’énergie, avec la participation de représentants de l’Agence de régulation de l’énergie de l’Azerbaïdjan (AREA) et de l’Autorité de régulation du marché de l’énergie de Türkiye (ARME).

Selon l’AREA, la réunion s’est ouverte par les allocutions de bienvenue d’Elmar Gulaliyev, chef de la division de la libéralisation du secteur de l’énergie de l’AREA, et de Mustafa Yavuzdemir, chef du groupe des relations extérieures de l’ARME. Soulignant l’importance de la coopération entre les deux pays dans le domaine de la régulation énergétique, ils ont souhaité plein succès aux travaux du groupe de travail.

Conformément à l’ordre du jour de la réunion, les parties ont examiné l’état d’avancement des mesures prévues dans le protocole du 4ème Forum azerbaïdjano-turc de l’énergie et ont fait le point sur les progrès réalisés à ce jour.

Il a été indiqué que, conformément aux tâches définies dans le protocole du 4ème Forum azerbaïdjano-turc de l’énergie, les parties avaient échangé en ligne leurs expériences sur huit thèmes clés dans le cadre du plan d’action intersessions du groupe de travail pour 2025-2026.

Par la suite, Metin Chikhiyev, spécialiste de la division de la libéralisation du secteur de l’énergie de l’AREA, a présenté un exposé intitulé « Le secteur énergétique de l’Azerbaïdjan : évolutions récentes et perspectives d’avenir ». Furkan Günday, spécialiste de l’énergie à l’ARME, a quant à lui présenté un exposé intitulé « L’état actuel et les évolutions récentes du marché de l’électricité en Türkiye ».

Les parties ont également discuté des perspectives de coopération, en définissant les mesures conjointes à prendre et les futurs domaines d’activité du groupe de travail.