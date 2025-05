Réunion élargie du président azerbaïdjanais et du secrétaire général du Comité central du Parti communiste vietnamien  MIS A JOUR VIDEO

Bakou, 7 mai, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, et le secrétaire général du Comité central du Parti communiste de la République socialiste du Vietnam, To Lam, ont entamé une réunion élargie aux membres des délégations.

Au cours de la rencontre, les parties ont souligné que bien que les relations diplomatiques entre l’Azerbaïdjan et le Vietnam existent depuis 30 ans, les liens d’amitié entre les deux nations remontent à la fin des années 1950. La visite du président de la République démocratique du Vietnam Hô Chi Minh en Azerbaïdjan, ainsi que celle du Leader national Heydar Aliyev au Vietnam lorsqu’il faisait partie de la direction de l’URSS ont été évoquées.

Le président Ilham Aliyev a mentionné sa propre visite au Vietnam et a souligné que l’adoption de la Déclaration conjointe sur l’établissement d’un partenariat stratégique, dans le cadre de la visite du secrétaire général To Lam en Azerbaïdjan, permettait de porter les relations bilatérales à un niveau qualitativement nouveau.

Les discussions ont également mis en évidence l’importance d’organiser prochainement une réunion de la Commission intergouvernementale et de prendre des mesures concrètes pour mettre en œuvre les tâches fixées.

Les discussions ont porté sur les projets énergétiques et d’investissements communs, l’accent étant mis sur le potentiel important de coopération dans les domaines culturel et humanitaire. Les partoes ont également échangé sur la collaboration dans des secteurs tels que la sécurité, la défense et la lutte contre la cybercriminalité, en mettant en avant la nécessité d’approfondir les relations dans tous les domaines.

La coopération au sein de l’ONU, de la CICA, du Mouvement des non-alignés et d’autres organisations internationales a été évoquée.

La partie vietnamienne a exprimé son intérêt pour la diversification de ses routes d’exportation, en soulignant le potentiel offert par les corridors de transport Nord-Sud et Est-Ouest.

Il a été rappelé que le Vietnam avait été soumis à l’occupation dans son histoire, parvenant à restaurer son intégrité territoriale et sa souveraineté grâce à une guerre de libération. De même, l’Azerbaïdjan a souffert de l’occupation arménienne pendant près de 30 ans, retrouvant son intégrité territoriale et sa souveraineté à la suite de la Guerre patriotique.

Le secrétaire général To Lam a exprimé la profonde reconnaissance du Vietnam pour le soutien de l’Azerbaïdjan tant pendant sa lutte pour l’indépendance que dans les efforts ultérieurs en matière de restauration et de reconstruction à la suite de la réunification du pays.

Au cours de l’entretien, il a été rappelé que des étudiants vietnamiens avaient autrefois fait leurs études en Azerbaïdjan, et il a été indiqué qu’ils jouent aujourd’hui un rôle important dans le développement du Vietnam.

Il a été souligné qu’une association des anciens étudiants vietnamiens diplômés des universités azerbaïdjanaises opère actuellement au Vietnam.

La coopération entre le Parti Nouvel Azerbaïdjan et le Parti communiste vietnamien a également été abordée lors de la rencontre.

Le secrétaire général To Lam a invité le président Ilham Aliyev à effectuer une visite au Vietnam. L’invitation a été acceptée avec plaisir par le président azerbaïdjanais.