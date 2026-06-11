Rizvan Nabiyev : L’accord de paix servira de fondement juridique essentiel pour la normalisation des relations entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie

Bakou, 11 juin, AZERTAC

« L’accord de paix convenu entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie servira de fondement juridique essentiel pour la normalisation des relations entre les deux pays. Ce document ne se limitera pas à régir les relations actuelles, mais constituera également la principale référence pour tous les futurs accords et arrangements qui seront obtenus entre les parties », a déclaré le député du Milli Medjlis, Rizvan Nabiyev, dans son intervention à l’événement intitulé « Les nouvelles réalités géopolitiques dans le Caucase du Sud : l’Azerbaïdjan et l’agenda de paix », organisé par le Centre d’analyse des relations internationales.

Selon lui, l’accord de paix comprend 17 articles, dont deux sont consacrés à l’entrée en vigueur du document, aux procédures de ratification, à l’échange des instruments et à d’autres questions techniques.

« Les 15 articles restants ainsi que le préambule portent directement sur l’agenda de paix, la normalisation des relations interétatiques et la définition du cadre juridique de la coopération future. L’objectif fondamental de l’accord est d’assurer la paix et de normaliser les relations entre les États », a-t-il déclaré.

Le député a souligné que l’ensemble de la base conventionnelle et juridique qui sera élaborée à l’avenir entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie reposera précisément sur cet accord de paix.

« C’est pourquoi il est particulièrement important que ce document soit signé sur des bases juridiques solides, ratifié et mis en œuvre de manière effective. À ce stade, l’une des principales questions consiste à voir la volonté politique affichée par les dirigeants arméniens confirmée par des actions concrètes », a souligné Rizvan Nabiyev.