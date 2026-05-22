Robert Nduqwa : Le WUF13 contribue au renforcement du dialogue international sur l'urbanisation

Bakou, 22 mai, AZERTAC

La tenue de la 13e session du Forum urbain mondial (WUF13) en Azerbaïdjan revêt une grande importance pour le renforcement du dialogue international sur l'urbanisation et offre l'opportunité de présenter des conclusions pertinentes et des résultats concrets des discussions.

C'est ce qu'a déclaré à l’AZERTAC Robert Nduqwa, chef du département de l'information et des statistiques du Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat).

Selon lui, le WUF13 a permis aux participants de se familiariser avec les analyses et les indicateurs clés reflétant les progrès du pays, ainsi que d'échanger sur les tendances actuelles en matière de développement urbain durable.