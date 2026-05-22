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ANNEE DE L’URBANISME ET DE L’ARCHITECTURE

WUF13

Robert Sangori : Le gouvernement kényan considère l’accès au logement comme une priorité stratégique majeure

Robert Sangori : Le gouvernement kényan considère l’accès au logement comme une priorité stratégique majeure

Bakou, 22 mai, AZERTAC

« La résilience ne concerne pas uniquement les infrastructures, mais également la gouvernance locale. Dans ce cadre, nous devons analyser en profondeur les mécanismes d’intégration des espaces urbains durables ainsi que leurs aspects techniques », a déclaré Robert Sangori, directeur général adjoint chargé de la gouvernance et de la résilience urbaines au sein du gouvernement kényan, lors d’un événement organisé à Bakou par la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique dans le cadre de la 13e session du Forum urbain mondial des Nations unies 2026.

Il a indiqué que le gouvernement kényan considère l’accès au logement comme une priorité stratégique majeure.

 

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