Roland Pryce: La Banque mondiale soutient les initiatives de l'Azerbaïdjan liées au Couloir médian

Bakou, 22 septembre, AZERTAC

« La Banque mondiale soutient les initiatives de l’Azerbaïdjan liées au Couloir médian, qui relie l’Asie et l’Europe en termes de transport, et qui sert au développement des régions », a dit Roland Pryce, directrice régionale de la Banque mondiale pour le Caucase du Sud, dans son intervention lors du premier Forum international d'investissement d'Azerbaïdjan.

« L'exportation vers l'Europe d'électricité produite à partir de sources d'énergie alternatives dans les républiques d'Asie centrale et en Azerbaïdjan stimulera le développement des technologies de l'information. Parallèlement, ce projet jouera un rôle important pour assurer la sécurité énergétique de l'Europe », a souligné Roland Pryce.

Mme Pryce a fait savoir que l'Azerbaïdjan avait un potentiel de production, d'exportation et de transit : « Aujourd'hui, la production et l'exportation d'énergie comptent parmi les projets les plus efficaces et les plus porteurs de développement au monde. L'Azerbaïdjan non seulement pérennise son développement, mais joue également un rôle important dans le développement de la région. »