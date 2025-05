Rome : Le projet artistique international MAMA « Mother Nature» rassemble 55 artistes de 28 pays REPORTAGE

Rome, 10 mai, AZERTAC

L’exposition artistique international MAMA « Mother Nature», qui a ouvert ses portes au MAXXI, Musée national des arts du XXIème siècle à Rome, présente des œuvres de 55 artistes de 28 pays.

Cette exposition présente des histoires qui résonnent avec les problèmes environnementaux et sociaux de l'ère moderne à travers différentes installations, peintures et exemples multimédias. 55 artistes différents de 28 pays, dont l'Azerbaïdjan, les États-Unis, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, le Brésil, la Corée du Sud, la Géorgie, l'Inde, l'Espagne, Israël, la Lettonie, le Pakistan, la Russie, la Türkiye, l'Ukraine et d'autres - et appelle à la protection de la planète pour les générations futures à travers l'art.

Manuela Traldi, présidente de la Chambre de commerce Italie-Azerbaïdjan, a visité l’exposition. « C'est très agréable de voir un projet aussi magnifique présenté au Musée national des arts du XXIème siècle, où je me rends pour la deuxième fois. C'est un grand plaisir de visiter ce lieu et de connaître de près chaque œuvre exposée. Je suis ravie que tous les visiteurs de l’exposition profitent de cette opportunité. Cette exposition offre également l’occasion d’informer davantage le public italien sur la culture et l’art azerbaïdjanais », a dit Mme Manuela Traldi dans son interview accordée à l’AZERTAC.

« Chaque œuvre présentée à l'exposition exprime une signification profonde », a fait savoir Massimo D'Ayuto, homme de beaux-arts.

Il convient de noter que lancé lors de la 29ᵉ session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP29), le projet a entamé son premier voyage à Bahreïn pour diffuser le message urgent concernant le changement climatique au monde entier.

L’exposition durera jusqu’au 14 mai.

Nihad Boudagov

Correspondant spécial de l'AZERTAC

Rome