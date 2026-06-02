Rövchen Nedjef : L'Azerbaïdjan sera un fournisseur d'énergie fiable pour ses pays partenaires au cours des prochaines décennies

Bakou, 2 juin, AZERTAC

« L'Azerbaïdjan continuera d'accroître sa production de gaz naturel au cours des prochaines décennies et restera un fournisseur d'énergie fiable pour ses pays partenaires », a déclaré le président de SOCAR, Rövchen Nedjef, dans son discours lors de la session intitulée « Les discours des leaders : position des leaders sur la transition énergétique et stratégies futures », organisée dans le cadre du Forum de l’énergie de Bakou.

Le président de SOCAR a également souligné : « L'une des principales priorités abordées avec nos partenaires est l'expansion du Corridor gazier Sud afin d'accroître les volumes de gaz acheminés vers l'Europe. Toutefois, la situation concernant ce projet est similaire à celle que nous abordons depuis cinq ans. Nous sommes prêts à augmenter nos livraisons de gaz et à développer l'infrastructure. À cet égard, les engagements de nos partenaires européens au titre des contrats d'achat de gaz à long terme et leur soutien au financement des projets d'expansion sont essentiels. »