Royaume-Uni : l’ONU condamne un attentat meurtrier devant une synagogue à Manchester

Bakou, 3 octobre, AZERTAC

Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a condamné fermement « une attaque terroriste meurtrière » perpétrée jeudi devant une synagogue à Manchester, dans le nord-ouest de l’Angleterre, indique l’ONU info.

« Les lieux de culte sont des lieux sacrés où l'on peut trouver la paix. Cibler une synagogue le jour de Yom Kippour, le jour le plus saint du calendrier juif, est particulièrement odieux », a dit son porte-parole, Stéphane Dujarric, dans une déclaration à la presse.

Yom Kippour, aussi appelé le Jour du Grand Pardon, est consacré au repentir, à la réflexion et à la recherche du pardon. De nombreux fidèles passent une grande partie de la journée à la synagogue, récitant des prières spéciales pour ouvrir et clôturer ce jour de jeûne.

Le chef de l’ONU a présenté ses plus sincères condoléances aux victimes et à leurs familles et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés.

« Il est solidaire de la communauté juive et appelle à ce que les responsables soient traduits en justice », a souligné son porte-parole.

« Le Secrétaire général est profondément préoccupé par la montée alarmante de l'antisémitisme dans le monde et souligne l'urgence de lutter contre la haine et l'intolérance sous toutes leurs formes », a-t-il ajouté.

Selon la presse, deux personnes ont été tuées et trois grièvement blessées devant la synagogue de Heaton Park Hebrew Congregation qui était très fréquentée pour la fête de Yom Kippour. L'attaque à la voiture-bélier et au couteau est considérée comme terroriste par la police et le suspect est présumé mort.

L'attaque s'est produite dans un quartier de Manchester où vivent de nombreux juifs orthodoxes, à un moment où la communauté juive est inquiète des tensions liées à la guerre qui oppose Israël et le Hamas à Gaza depuis deux ans.

Les forces de police ont renforcé leurs patrouilles dans tout le pays, dans les synagogues et les sites juifs.

Le Haut-Représentant pour l'Alliance des Nations Unies pour les civilisations, Miguel Ángel Moratinos, a également condamné fermement « cet attentat odieux » et souligné que « les lieux de culte sont des lieux sacrés où les fidèles trouvent réconfort et paix, et non terreur et peur ».

En tant que point focal des Nations Unies pour la surveillance de l'antisémitisme et le renforcement d'une réponse systémique, il a réitéré sa détermination à continuer de s'élever contre tous les actes d'antisémitisme.

M. Moritanos a également été nommé envoyé spécial des Nations Unies pour lutter contre l’islamophobie en mai de cette année.