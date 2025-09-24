Sahibé Gafarova : Il existe un grand potentiel de développement des relations avec la Serbie

Bakou, 24 septembre, AZERTAC

« La visite de la présidente de l'Assemblée nationale de la République de Serbie, Ana Brnabić, témoigne du niveau élevé des relations entre nos pays et nos parlements. Il existe un grand potentiel de développement des relations avec la Serbie », a dit Mme Sahibé Gafarova, présidente du Milli Medjlis, lors d’un briefing tenu avec la présidente de l'Assemblée nationale serbe, Ana Brnabić.

Elle a fait savoir que les deux pays coopéraient avec succès au sein des organisations internationales.