Sahibé Gafarova : La coopération avec la Croatie dans le domaine du déminage revêt une importance particulière
Bakou, 8 octobre, AZERTAC
Nous avons confirmé lors de la rencontre que les relations azerbaïdjano-croates reposent sur les principes d’amitié et de respect mutuel. Au cours des 30 dernières années, la coopération s’est développée avec succès dans divers domaines et a atteint le niveau d’un partenariat stratégique.
C’est ce qu’a indiqué la présidente du Milli Medjlis azerbaïdjanais, Sahibé Gafarova, lors d’un briefing avec le président du Parlement croate, Gordan Jandrokovic.
Mme Gafarova a souligné l’importance du dialogue politique, des visites de haut niveau et des réunions dans le cadre du Forum économique de Davos pour discuter des questions d’intérêt commun. La coopération dans les domaines du commerce, de l’énergie et du déminage revêt une importance particulière.
