Sahibé Gafarova : La diplomatie parlementaire joue un rôle important dans le développement de la coopération multilatérale

Bakou, 3 septembre, AZERTAC

En marge de sa visite de travail en Suisse, la présidente du Milli Medjlis, Sahibé Gafarova, a rencontré Tatiana Valovaya, directrice générale de l'Office des Nations Unies à Genève.

Au cours de la rencontre, il a été souligné que l'année prochaine marquerait le 35e anniversaire de l'adhésion de l'Azerbaïdjan à l'ONU. Les contributions de l’Azerbaïdjan aux travaux de l’ONU ont été appréciées.

Mme Gafarova a partagé ses opinions sur le rôle de la diplomatie parlementaire dans la promotion du multilatéralisme. Elle a donné des informations sur l’activité du Réseau parlementaire du Mouvement des non-alignés. Les parties ont souligné l'importance de développer les relations entre l'ONU et l’Union interparlementaire (UIP).

Le rôle important des parlements dans le renforcement de la gouvernance démocratique, ainsi que d'autres questions d'intérêt mutuel ont été également abordés.