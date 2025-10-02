Sahibé Gafarova : Le corridor de Zenguézour deviendra un important carrefour de transport reliant les continents

Bakou, 2 octobre, AZERTAC

Après l'achèvement de la « Route Trump pour la paix et la prospérité internationales », le corridor de Zenguézour deviendra un important carrefour de transport reliant les continents.

C’est ce qu’a indiqué la présidente du Milli Medjlis azerbaïdjanais, Sahibé Gafarova, dans son intervention à la cérémonie d’ouverture du 11e Sommet des présidents de parlement des pays du G20 au Cap, en Afrique du Sud.

La présidente du parlement Sahibé Gafarova a informé les participants du Sommet des projets énergétiques et de transport mis en œuvre par l'Azerbaïdjan, affirmant que ces projets avaient contribué à la sécurité énergétique de nombreux pays et renforcé les liens régionaux.