Sahibé Gafarova : Le paraphe de l’accord de paix est une démarche historique visant à mettre fin au conflit arméno-azerbaïdjanais

Bakou, 20 octobre, AZERTAC

La signature de la déclaration commune et le paraphe de l’accord de paix par l’Azerbaïdjan et l’Arménie à Washington en août dernier constituent une démarche historique visant mettre fin au conflit arméno-azerbaïdjanais qui dure depuis des décennies.

C’est ce qu’a déclaré la présidente du Milli Medjlis azerbaïdjanais, Sahibé Gafarova, lors de son discours à la 151e Assemblée de l’Union interparlementaire à Genève, en Suisse, lundi 20 octobre.

Sahibé Gafarova a dit espérer que cet événement important ouvrirait une nouvelle page en matière de paix durable, de stabilité et de développement durable dans le Caucase du Sud. « Cela renforce la conviction que même les conflits de longue date peuvent être résolus par le dialogue et la volonté politique », a estimé la présidente du parlement azerbaïdjanais.