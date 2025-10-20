Sahibé Gafarova : Le peuple azerbaïdjanais a connu par sa propre expérience ce que signifie une crise humanitaire
Bakou, 20 octobre, AZERTAC
Le peuple azerbaïdjanais a connu par sa propre expérience ce que signifie une crise humanitaire.
Cette déclaration a été faite par la présidente du Milli Medlis, Sahibé Gafarova, lors des débats portant sur le thème « Préserver les normes humanitaires et soutenir l’action humanitaire en période de crise », tenus dans le cadre de la 151ᵉ Assemblée de l’Union interparlementaire à Genève, en Suisse.
Selon elle, au début des années 1990, à la suite du conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, près d’un million d’Azerbaïdjanais ont été contraints de fuir leurs foyers et sont devenus réfugiés ou personnes déplacées internes. Pour une population de huit millions d’habitants à cette époque, il s’agissait d’une tragédie immense. Grâce à des efforts nationaux soutenus et à l’appui de ses partenaires internationaux, l’Azerbaïdjan a pu répondre aux besoins urgents de cette population déplacée. Après la restauration de son intégrité territoriale en 2020, le pays a lancé de vastes projets de reconstruction et de réhabilitation dans les territoires libérés de l’occupation.
« Le processus de retour a déjà commencé et, plus de cinquante mille personnes y sont réinstallées, y travaillent et y font leurs études. C’est une preuve de la forte volonté politique de l’Azerbaïdjan et de son engagement en faveur de l’action humanitaire, sous la direction du président Ilham Aliyev », a-t-elle estimé.
