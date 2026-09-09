Sahibé Gafarova : Les accords internationaux ne constituent que le début du processus

Bakou, 9 septembre, AZERTAC

La présidente du Milli Medjlis azerbaïdjanais, Sahibé Gafarova, est intervenue, à l’Université Columbia, sur le thème « Transformer les engagements mondiaux en actions nationales : le Parlement, le développement durable et le programme d’action climatique de l’Azerbaïdjan ».

Selon le service de presse et des relations publiques du Parlement azerbaïdjanais, Sahibé Gafarova a souligné, dans son intervention, l’importance de traduire les engagements mondiaux en politiques et en actions concrètes au niveau national.

Elle a indiqué que la réalisation des Objectifs de développement durable dépendait des politiques nationales, de la législation et de projets concrets. Elle a également souligné l’importance d’aligner les objectifs mondiaux sur les priorités nationales et d’en assurer la pérennité des résultats.

Il a été indiqué que les fonctions législatives, budgétaires et de contrôle des parlements permettent de mettre en place un cadre juridique et institutionnel propice à la mise en œuvre des engagements mondiaux au niveau national.

Évoquant le lien entre énergie, climat et développement, la présidente du Milli Medjlis a indiqué que l’Azerbaïdjan accordait la priorité au maintien du rôle des ressources énergétiques traditionnelles, au développement des énergies renouvelables et à l’accélération de la transition énergétique.

Abordant le parcours de développement de l’Azerbaïdjan, Sahibé Gafarova a souligné que la transition vers une énergie propre et la diversification de l’économie nécessitaient des investissements durables, un capital humain solide et l’innovation. Elle a estimé que le gouvernement, le secteur privé, les universités et la société civile devaient conjuguer leurs efforts pour mener à bien cette transformation.