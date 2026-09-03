Sahibé Gafarova : Les activités du Réseau parlementaire du Mouvement des non-alignés se sont considérablement développées sous la présidence azerbaïdjanaise

Bakou, 3 septembre, AZERTAC

« Le renforcement de la coopération entre les organisations parlementaires internationales et régionales permet de favoriser les échanges d’expériences, de trouver des solutions communes aux défis partagés et de mieux refléter les priorités des différentes régions dans l’agenda mondial », a estimé la présidente du Milli Medjlis, Sahibé Gafarova, dans son intervention lors d’une rencontre qu’elle avait eue, en marge de sa visite de travail en Confédération suisse, avec les chefs et représentants des missions diplomatiques accréditées dans la ville à Genève.

Dans son intervention, la présidente de l’Assemblée nationale a également évoqué l’activité internationale du Milli Medjlis et sa participation aux travaux de diverses organisations parlementaires régionales et internationales. Dans ce contexte, elle a abordé les activités du Réseau parlementaire du Mouvement des non-alignés, créé en 2021 à l’initiative du président Ilham Aliyev. Elle a souligné que, durant la présidence azerbaïdjanaise, les activités de cette organisation s’étaient considérablement développées, que ses organismes institutionnels avaient été mis en place et que ses relations avec les organisations parlementaires régionales et internationales avaient été élargies.

Il a été indiqué que les événements organisés par le Réseau parlementaire du Mouvement des non-alignés avaient réuni plus d’un millier de participants, dont des présidents de parlement et des députés de plus de 70 pays.