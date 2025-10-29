Sahibé Gafarova: L'histoire de l'État azerbaïdjanais est marquée par de dures épreuves et de brillantes victoires

Bakou, 29 octobre, AZERTAC

L'histoire de l'État azerbaïdjanais est marquée par de dures épreuves et de brillantes victoires. Après avoir rétabli son indépendance en 1991, l'Azerbaïdjan s'est retrouvé confronté à une situation complexe sur les plans politique, économique, militaire et autres. L'agression armée contre notre pays et la crise interne ont fait planer la menace d'une perte d'indépendance. Dans ce contexte, la mission historique, résolument menée par le Leader national du peuple azerbaïdjanais, Heydar Aliyev, a permis de surmonter les difficultés auxquelles notre pays était confronté, de stabiliser la situation, de rétablir l'État de droit et de jeter les bases d'un État moderne. La Constitution, élaborée sous son impulsion et adoptée en 1995, a défini la stratégie de développement du pays.

C’est ce qu’a déclaré la présidente du Milli Medjlis, Sahibé Gafarova, lors de son discours à la conférence internationale consacrée au 30e anniversaire de l'adoption de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan qui se déroule au Parlement, sur le thème « La Constitution comme fondement de l'indépendance et de la souveraineté des États dans le monde moderne ».

Elle a indiqué que la souveraineté du peuple a établi les principes de l'État de droit et de la séparation des pouvoirs, et a créé des garanties pour la protection des droits et libertés fondamentaux. En ce sens, la loi fondamentale de notre État n'est pas seulement un document juridique, mais aussi le symbole d'une nouvelle ère de notre histoire nationale, une période de confiance en l'avenir et de construction. La voie tracée par le Leader Leader Heydar Aliyev se poursuit avec succès sous la direction du président Ilham Aliyev.

« Ces 22 dernières années resteront gravées dans l'histoire de l'État azerbaïdjanais comme une période de développement dynamique et global », a estimé la présidente du Parlement azerbaïdjanais.