Sahibé Gafarova: Les thèmes de solidarité, d’égalité et de durabilité sont des principes que l’Azerbaïdjan partage aussi
Bakou, 2 octobre, AZERTAC
« Les thèmes de solidarité, d’égalité et de durabilité sont des principes que l’Azerbaïdjan partage aussi », a déclaré la présidente du Milli Medjlis azerbaïdjanais, Sahibé Gafarova, dans son intervention à la cérémonie d’ouverture du 11e Sommet des présidents de parlement des pays du G20 au Cap, en Afrique du Sud.
La présidente du parlement a rappelé qu'il y a quelques jours, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, dans son intervention à la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, avait présenté la vision de son pays : la paix et le développement fondés sur le droit international, la non-ingérence dans les affaires intérieures des États, le respect mutuel et la coopération.
Selon Sahibé Gafarova, l'Azerbaïdjan est resté fidèle à cette vision lorsqu'il a libéré ses territoires de l'occupation arménienne, qui avait duré trente ans, en appliquant seul les normes et principes du droit international. Il a poursuivi cet engagement en engageant le processus de paix avec l'Arménie et en paraphant le texte de l'accord de paix à Washington en août dernier.
