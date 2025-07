Sahibé Gafarova participe à la cérémonie commémorative en mémoire des victimes du génocide de Srebrenica

Bakou, 11 juillet, AZERTAC

En marge de sa visite de travail en Bosnie-Herzégovine, Mme Sahibé Gafarova, présidente du Milli Medjlis, a participé le 11 juillet à la cérémonie commémorative en mémoire des victimes du génocide de Srebrenica.

La président du Milli Medjlis et des invités d'autres pays, dont des chefs d'État et de gouvernement, des présidents de parlement et des représentants officiels, ont pris connaissance d’une exposition présentée dans le cadre des événements commémoratifs.

Ensuite, Mme Sahibé Gafarova a signé le livre de condoléances dans la salle commémorative.

Plus tard, une cérémonie commémorative en mémoire des victimes du génocide a eu lieu au Centre mémorial Srebrenica.

Les chefs de délégation ont rendu hommage aux victimes de cette tragédie et ont déposé des fleurs devant le mémorial.

Lors de la cérémonie, la présidente du Milli Medjlis a rencontré les chefs des parlements de plusieurs pays.