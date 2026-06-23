Sahibé Gafarova rencontre la présidente de l'Assemblée de la République du Mozambique

Bakou, 23 juin, AZERTAC

La présidente du Milli Medjlis, Sahibé Gafarova, a rencontré, le 23 juin, la présidente de l'Assemblée de la République du Mozambique, Mme Margarida Adamugi Talapa.

Au cours de la rencontre, les discussions ont porté sur l'importance de la 20e session de la Conférence de l'OCI. L’accent a été mis sur le rôle important de l'Union parlementaire dans le renforcement des relations entre les pays musulmans et leurs organes législatifs.

Mme Gafarova a souligné l'importance de la coopération et du soutien mutuel entre les deux pays et parlements au sein des organisations internationales. Elle a donné des informations sur les activités du Réseau parlementaire du Mouvement des non-alignés, créé à l'initiative du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev.

Au cours de la conversation, les questions de coopération entre les parlements ont été également examinées.

Margarida Adamugi Talapa a exprimé sa gratitude pour l'accueil chaleureux et a partagé ses impressions positives concernant sa visite à Bakou. Elle a souligné l'importance de la Conférence de l'Union parlementaire et a hautement salué les travaux effectués par l’Azerbaïdjan dans l'organisation de cet événement.

Mme Margarida Adamugi Talapa a déclaré que son pays attachait une grande importance au développement des relations avec le Milli Medjlis d'Azerbaïdjan, exprimant sa conviction que les relations entre les parlements contribueraient aux relations entre les deux pays.

Les parties ont également échangé sur d’autres questions d’intérêt mutuel.