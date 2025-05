Saïd Khatibzadeh : Dans la région il n'y a pas d’autres pays aussi proches l'un de l'autre en termes d'intérêts interétatiques que l'Azerbaïdjan et l'Iran

Bakou, 6 mai, AZERTAC

« Dans la région il n’y a pas d’autres pays aussi proches l’un de l'autre en termes d'intérêts interétatiques que l'Azerbaïdjan et l'Iran », a dit Saïd Khatibzadeh, vice-ministre et directeur du Centre d’études politiques et internationales du ministère des Affaires étrangères d’Iran, lors des débats organisés portant sur le thème « Les relations azerbaïdjano-iraniennes sur fonds de processus régionaux ».

Il a indiqué que la situation géopolitique et économique dans la région a connu plusieurs changements. C’est pourquoi il est important que les relations entre l'Azerbaïdjan et l'Iran se développent en fonction de ces changements.