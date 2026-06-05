Salem Al Ketbi : Les projets entre les Émirats arabes unis et l'Azerbaïdjan jettent les bases solides du développement d'un partenariat énergétique

Bakou, 5 juin, AZERTAC

« Les Émirats arabes unis (EAU) et l'Azerbaïdjan ont de grandes opportunités de développer leur coopération dans les domaines de l'énergie propre et du développement durable », », a déclaré le politologue des Émirats arabes unis, Salem Al Ketbi, dans le dernier épisode de l'émission « L'Azerbaïdjan et l’univers », diffusée sur le site web de l’AZERTAC.

Selon lui, les deux pays s'efforcent de maintenir leur position de leader sur le marché mondial de l'énergie, tout en investissant activement dans le développement des énergies renouvelables et la mise en œuvre de la politique climatique. « Les questions liées à la transition énergétique occupent une place importante dans le dialogue bilatéral », a-t-il ajouté.

« La coopération dans ce domaine porte déjà ses fruits. Ainsi, la société Masdar et la SOCAR Green réalisent d'importants projets d'énergie solaire en Azerbaïdjan. Parmi ces projets figurent la Centrale électrique solaire de Garadagh. Ces projets constituent une base solide pour le développement futur du partenariat dans le secteur de l'énergie », a précisé le politologue.