Salon international de l'édition et du livre de Rabat : Le pavillon azerbaïdjanais suscite l'admiration des visiteurs

Rabat, 23 avril, Chouaib Brhadda, AZERTAC

La capitale marocaine, Rabat, abrite du 18 au 28 avril la 30ème édition du Salon international de l'édition et du livre.

La participation de la République d'Azerbaïdjan à cette grande exposition culturelle internationale a suscité de nombreuses réactions positives de la part du public marocain et des visiteurs des pays arabes et étrangers.

Le correspondant de l'agence AZERTAC au Maroc rapporte que le pavillon azerbaïdjanais, organisé par le ministère azerbaïdjanais de la Culture et l'ambassade d'Azerbaïdjan au Maroc, a attiré un large public depuis son premier jour, ainsi que des étudiants désireux d'approfondir leurs connaissances sur l'histoire, la culture, le patrimoine, l'identité religieuse et le tourisme de l'Azerbaïdjan, en tant que pays et peuple, en plus de la nature de ses institutions économiques, législatives, politiques et gouvernementales.

Outre les représentants d'associations culturelles, notamment l'Association des femmes écrivaines marocaines, le pavillon azerbaïdjanais a attiré l'attention des personnalités du monde des médias, des journalistes d'opinion et des femmes et des hommes du secteur de l'éducation.

À cette occasion, Abdelati Al-Koush, professeur d'éducation et militant intellectuel, qui a visité le pavillon de la République d'Azerbaïdjan avec un groupe d'enseignantes, a déclaré : « Lors de notre visite au Salon international de l'édition et du livre de Rabat, nous avons trouvé des livres d'un grand intérêt culturel et académique, mais le pavillon de la République d'Azerbaïdjan a retenu notre attention par son élégance et sa distinction. Le personnel du pavillon a fait preuve d'une hospitalité exceptionnelle et d'une courtoisie raffinée, fruit non seulement d'une tradition d'accueil chaleureux, mais aussi d'une véritable passion pour la transmission d'une image positive de ce grand pays. »

Abdul-Ati ajoute : « En quelques minutes seulement, la galerie nous a offert l'opportunité de découvrir la civilisation azerbaïdjanaise, avec sa riche culture et son histoire mêlées à des caractéristiques orientales et arabes, comme si elle nous parlait de nous dans une autre langue. »

La présentation était fluide et intelligente, avec une touche diplomatique qui posait les bases d'une politique et d'une logique d'attraction touristique avec gentillesse, intelligence et un charme particulier. Nous tenons à adresser nos vifs remerciements et notre gratitude au personnel pour leur sens d'hospitalité chaleureuse et leur traitement de haute teneur, ce qui nous laisse admiratif avec cette visite inoubliable qui nous donne une grande envie de visiter l'Azerbaïdjan.