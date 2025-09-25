Samira El Malizi : Notre participation au Salon international du livre de Bakou est une nouvelle étape vers le renforcement de la coopération entre le Maroc et l’Azerbaïdjan dans le domaine des bibliothèques VIDEO

Rabat, 25 septembre, Chouaib Brhadda, AZERTAC

Invitée à la 11e édition du Salon international du livre à Bakou, qui se tiendra du 1er au 7 octobre, la directrice de la Bibliothèque nationale du Maroc, Mme Samira El Malizi, s'est dite ravie de représenter le Maroc à un colloque international organisé en marge du Salon, consacré au rôle des bibliothèques dans la préservation et la conservation du patrimoine culturel.

Il convient de noter que le comité d'organisation du Salon a réservé une section spéciale au Royaume du Maroc (Bibliothèque nationale du Maroc), qui présentera des ouvrages et publications de grande importance.

À propos de cette visite et de sa participation, le correspondant de l'AZERTAC à Rabat a rencontré Samira El Malizi, une figure influente dans le domaine de la gestion culturelle et des politiques publiques, qui a déclaré :

- Avec un grand enthousiasme :

« C'est un honneur pour moi, en tant que directrice de la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc, de participer à un événement international organisé en Azerbaïdjan.

Comme vous le savez, le Royaume du Maroc et la République d'Azerbaïdjan entretiennent des relations solides, des relations d'amitié, de respect mutuel et de solidarité.

Et les deux pays essaient de renforcer les relations de partenariat et de coopération depuis 1992.

Et c'est dans cette perspective que nous avons répondu favorablement et avec un grand enthousiasme à l'invitation que j'ai reçue personnellement de mon homologue pour participer à une conférence internationale en marge de la 11e édition du Salon international du livre à Bakou.

Nous allons participer à une conférence dont le thème s'articule autour du rôle des bibliothèques dans la préservation et la conservation du patrimoine culturel.

Et cette thématique entre parfaitement dans les perspectives et dans les missions essentielles et principales de toute bibliothèque nationale.

- Des missions bien partagées :

Une bibliothèque nationale n'est pas seulement faite pour préserver le patrimoine culturel ou le conserver, mais c'est un espace d'échange, de dialogue et d'ouverture.

Et c'est dans cette perspective que nous allons, avec nos partenaires, signer deux conventions de partenariat, la première avec la Bibliothèque nationale d’Azerbaïdjan et l'Institut des manuscrits de l'Académie nationale des Sciences d'Azerbaïdjan.

Et la deuxième convention, nous allons la signer avec la Bibliothèque centrale de l'Académie nationale des Sciences d'Azerbaïdjan.

Et les deux conventions s'articulent ou ont le même objectif, c'est un peu de partager l'expertise de nos institutions en termes de formation, en termes de préservation et conservation des manuscrits, des livres rares.

Nous allons essayer d'organiser ensemble des activités culturelles, des séminaires, des conférences et accéder mutuellement à nos bibliothèques numériques, etc.

Ce serait très important et intéressant pour nos trois institutions de gérer ces missions, ça relève de nos missions.

- Un beau Coin du Maroc à Bakou :

Nous allons également participer à l'inauguration d'un coin que nos amis et nos collègues d'Azerbaïdjan ont appelé « Coin du Maroc ».

Et je profite de cette occasion pour remercier l'initiative de M. le directeur de la Bibliothèque nationale d'Azerbaïdjan pour cette initiative.

Et à l'occasion de l’inauguration de cet espace marocain, la Bibliothèque nationale a décidé donc d'offrir un don très important.

Il sera composé des monographies, des beaux livres et qui s'articulent surtout sur l'histoire du Maroc, la culture du Maroc.

C’est une occasion pour alimenter déjà ce coin marocain, d'une part, et d'autre part, pour permettre aux intellectuels, aux chercheurs, aux doctorants, à toutes les personnes qui aimeraient savoir plus sur notre culture et notre histoire.

- Une étape très importante :

Donc je crois que cette mission et cette démarche seraient une étape très importante pour nos institutions, et ça va entrer dans nos prérogatives et consolider encore plus nos partenariats et nos coopérations, que ce soit au niveau des bibliothèques, c'est le volet culturel bien sûr, et bien sûr ça rentre dans les directives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste ».