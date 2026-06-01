Semaine de l'énergie de Bakou : L’Azerbaïdjan et le Kazakhstan examinent leur partenariat énergétique

Bakou, 1er juin, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais de l’Energie, Perviz Chahbazov, a rencontré son homologue kazakh Taalaibek Ibraev dans le cadre de la Demaine de l’énergie de Bakou.

Les relations d’amitié et de fraternité qui unissent historiquement les peuples azerbaïdjanais et kirghize, se développaient avec succès, conformément à la volonté politique des chefs d'État. Dans le cadre du développement de la coopération énergétique, un échange de vues a eu lieu sur la fourniture de produits pétroliers, la coopération dans le secteur pétrochimique et la production d'électricité.

Les perspectives du projet de « Corridor énergétique Asie centrale-Azerbaïdjan » ont également été abordées lors de cet entretien. Il a été souligné que ce projet contribuerait de manière significative à l'intégration des systèmes énergétiques des pays de la région, au renforcement de la sécurité énergétique et à l'exportation d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables vers de nouveaux marchés. Le ministre kazakh a dit que l'Azerbaïdjan était un partenaire fiable dans le secteur de l'énergie et a exprimé son intérêt pour un développement de la coopération bilatérale.