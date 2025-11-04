Séoul pourrait lancer un premier sous-marin nucléaire d'ici la fin des années 2030

Bakou, 4 novembre, AZERTAC

La Corée du Sud prévoit de disposer de son premier sous-marin à propulsion nucléaire de sa propre conception à partir de la seconde moitié des années 2030, a indiqué mardi un responsable du ministère de la Défense.

Won Chong-dae, ministre adjoint à la Défense en charge de la gestion des ressources a expliqué, lors d'une réunion du cabinet, que Séoul et Washington étaient parvenus à avancer sur la question de l'approvisionnement en carburant nucléaire, principal point de contention dans ce dossier, et que les conditions étaient désormais remplies pour permettre au projet de passer à l'étape suivante.

«Nous nous attendons à ce qu'il soit possible de déployer le sous-marin entre le milieu et la fin des années 2030, pour peu que la Corée du Sud parvienne à acquérir du carburant grâce aux négociations avec les Etats-Unis et commence la construction à la fin des années 2020», a déclaré Won. Il a ajouté qu'un groupe de travail interministériel serait spécialement créé pour accompagner ce projet.

Le président Lee Jae Myung avait demandé à Trump lors de leur tête-à-tête la semaine dernière d'autoriser Séoul à se procurer du carburant pour des sous-marins à propulsion nucléaire car cela lui permettrait de mieux surveiller les mouvements des bâtiments chinois et nord-coréens, réduisant ainsi la charge opérationnelle des forces américaines.

Le résident de la Maison-Blanche avait dit le jour suivant avoir donné son accord et que Séoul ferait construire un sous-marin nucléaire sur un chantier naval à Philadelphie, aux Etats-Unis, appartenant à l'entreprise coréenne Hanwha Ocean. (Agence Yonhap)