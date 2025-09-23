Séoul, Tokyo et Washington reconfirment le principe de dénucléarisation de la péninsule coréenne
Bakou, 23 septembre, AZERTAC
Les chefs de diplomatie de la Corée du Sud, du Japon et des Etats-Unis sont convenus de maintenir le principe de dénucléarisation de la péninsule coréenne à l'occasion de leur déplacement à New York pour la 80e Assemblée générale de l'ONU, selon Yonhap. Marco Rubio, secrétaire d'Etat américain, Takeshi Iwaya, ministre japonais des Affaires étrangères, et Cho Hyun, chef de la diplomatie sud-coréenne, ont conjointement publié un communiqué à l'issue de leur rencontre.
Les trois chefs de diplomatie ont examiné les résultats des coopérations et collaborations pour la sécurité face aux cyberattaques et ont été d'accord pour conserver la posture de dissuasion contre les menaces nord-coréennes, le principe de dénucléarisation ainsi que les politiques vis-à-vis de Pyongyang. Ils ont également discuté des coopérations économiques, notamment dans le secteur des technologies de pointe.
Hier, la presse officielle nord-coréenne a rapporté des propos de Kim Jong-un qui a évoqué l'éventualité d'une rencontre avec Trump à la condition que les Etats-Unis n'abordent pas les sujets autour de la dénucléarisation. Kim a dit qu'il n'abandonnerait jamais les armes nucléaires et a réclamé la reconnaissance du statut d'Etat détenteur d'armes nucléaires.
