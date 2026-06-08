Shalva Papuashvili : Le dialogue entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan est très important pour la Géorgie

Tbilissi, 8 juin, AZERTAC

« Une nouvelle dynamique est apparue dans la région suite aux élections tenues le 7 juin en Arménie. Nous souhaitons à l'Azerbaïdjan et à l'Arménie un chemin fructueux vers un accord de paix », a déclaré le président du parlement géorgien Shalva Papouashvili.

« Le dialogue en cours entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan est important pour la Géorgie. La paix et la stabilité dans la région sont essentielles pour nous, et la Géorgie ne peut les garantir seule. Il est impératif que chacun reste engagé en faveur de la paix. Nikol Pachinian a promis d'assurer la paix et la stabilité à l'Arménie, ce qui, en fin de compte, signifie la paix et la stabilité pour toute la région », a ajouté Papuashvili.