Shalva Papuashvili : Le partenariat stratégique entre la Géorgie et l’Azerbaïdjan se renforce davantage
Tbilissi, 26 mai, AZERTAC
« Les accords conclus lors de la visite du Premier ministre géorgien Irakli Kobakhidze en Azerbaïdjan, qui contribueront à une utilisation plus efficace du potentiel de transport du corridor et au développement économique entre nos pays, renforceront davantage le partenariat stratégique entre la Géorgie et l'Azerbaïdjan », a déclaré le président du parlement géorgien Shalva Papouashvili Lors de son discours prononcé à l'occasion d'un événement dédié au Jour de l’Indépendance de l’Azerbaïdjan à Tbilissi.
« Les parlements de nos pays contribuent également de manière significative au développement des relations de partenariat. Ces relations se développent à tous les niveaux, tant au sein des groupes d'amitié qu'entre les commissions compétentes », a-t-il ajouté.
Selon lui, les relations se développent constamment dans un esprit d’amitié mutuelle, de coopération et de volonté d’obtenir de meilleurs résultats.
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