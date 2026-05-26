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POLITIQUE

Shalva Papuashvili : Le partenariat stratégique entre la Géorgie et l’Azerbaïdjan se renforce davantage

Shalva Papuashvili : Le partenariat stratégique entre la Géorgie et l’Azerbaïdjan se renforce davantage

Tbilissi, 26 mai, AZERTAC

« Les accords conclus lors de la visite du Premier ministre géorgien Irakli Kobakhidze en Azerbaïdjan, qui contribueront à une utilisation plus efficace du potentiel de transport du corridor et au développement économique entre nos pays, renforceront davantage le partenariat stratégique entre la Géorgie et l'Azerbaïdjan », a déclaré le président du parlement géorgien Shalva Papouashvili Lors de son discours prononcé à l'occasion d'un événement dédié au Jour de l’Indépendance de l’Azerbaïdjan à Tbilissi.

« Les parlements de nos pays contribuent également de manière significative au développement des relations de partenariat. Ces relations se développent à tous les niveaux, tant au sein des groupes d'amitié qu'entre les commissions compétentes », a-t-il ajouté.

Selon lui, les relations se développent constamment dans un esprit d’amitié mutuelle, de coopération et de volonté d’obtenir de meilleurs résultats.

 

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