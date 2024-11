Shantal Munro-Knight : La COP29 a un grand objectif financier, nous avons besoin d’une aide

Bakou, 21 novembre, AZERTAC

La Barbade est un petit Etat insulaire en développement. Cet événement a un grand objectif financier pour nous. Nous avons vraiment besoin de beaucoup d’aide.

C’est ce qu’a dit la ministre barbadienne Shantal Munro-Knight dans son interview accordée à l’AZERTAC.

« Nous voulons que la COP29 produise de bons résultats. Nous voulons que les présidents, les États et les organisations qui s’expriment ici s’engagent à atteindre cet objectif et à le suivre. L’Azerbaïdjan fait un travail fantastique en termes de leadership. Je ne parle pas seulement de la COP. Je suis ici depuis environ une semaine et demie, j’ai voyagé à travers le pays et j’ai été témoin de la création d’une infrastructure solide en termes de transport en Azerbaïdjan », a-t-elle souligné.