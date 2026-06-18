Shehbaz Sharif : Le protocole d'accord stipule que l'Iran rouvrira immédiatement le détroit d'Ormuz

Bakou, 18 juin, AZERTAC

Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a déclaré jeudi qu'un protocole d'accord américano-iranien avait été signé par voie électronique entre les dirigeants des deux pays et qu'il était entré en vigueur avec effet immédiat.

Dans un message publié sur X, M. Sharif a précisé que le protocole avait été signé par les présidents des Etats-Unis et de l'Iran, puis endossé par lui-même en sa qualité de médiateur.

Le protocole d'accord d'Islamabad stipule que l'Iran rouvrira immédiatement le détroit d'Ormuz, alors que les Etats-Unis lèveront leur blocus naval à titre de première mesure suite à la mise en œuvre de l'accord, a ajouté M. Sharif.

« La signature de cet accord au plus haut niveau des gouvernements respectifs témoigne de l'engagement des deux parties en faveur d'une résolution diplomatique du conflit », a déclaré M. Sharif.

Le Pakistan, avec le soutien du Qatar, co-médiateur, organisera vendredi en Suisse une cérémonie officielle pour cet accord et lancer des discussions techniques entre les deux parties, a ajouté M. Sharif.

M. Sharif a également salué l'engagement constructif de la direction du Qatar et a rendu hommage aux contributions de l'Arabie saoudite, de la Turquie et de l'Egypte, qui ont facilité la conclusion de cet accord.

Il a exprimé l'espoir que le protocole serve de « fondement durable à une meilleure compréhension, à un respect mutuel et à une prospérité partagée pour la totalité de la région ». (Agence Xinhua)