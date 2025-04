Signature d'un mémorandum d'accord sur le Corridor d'énergie verte Azerbaïdjan-Géorgie-Türkiye-Bulgarie

Bakou, 4 avril, AZERTAC

La deuxième réunion ministérielle sur le projet « Corridor d'énergie verte Azerbaïdjan-Géorgie-Türkiye-Bulgarie » s'est tenue à Bakou dans le cadre des Conseils consultatifs sur le Corridor gazier méridional et l'énergie verte.

L'Azerbaïdjan a été représenté à la réunion par le ministre de l'Énergie Perviz Chahbazov, la Géorgie par le vice-ministre de l'Économie et du Développement durable Vakhtang Tsintsadze, la Türkiye par le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles Alparslan Bayraktar, et la Bulgarie par le ministre de l'Énergie Zhecho Stankov. « Un mémorandum d'accord sur la coopération dans le domaine du transport et du commerce de l’énergie verte entre le ministère de l'Énergie de la République d'Azerbaïdjan, le ministère de l'Économie et du Développement durable de la Géorgie, le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles de la République de Türkiye et le ministère de l'Énergie de la République de Bulgarie » a été signé lors de la réunion.

Le document comprend une coopération sur le développement de projets d'investissement conjoints, le développement des infrastructures électriques, y compris le processus d'intégration dans le système ENTSO-E, afin d'accroître le potentiel de transmission et d'échange d'énergie verte entre les quatre pays.