Signature d'un protocole de coopération commerciale et économique entre l'Azerbaïdjan et le Kazakhstan

Bakou, 14 octobre, AZERTAC

Un protocole sur les résultats de la 21e réunion de la Commission intergouvernementale mixte de coopération commerciale et économique entre l'Azerbaïdjan et le Kazakhstan a été signé.

Le document a été signé par le ministre de l'Énergie de la République d'Azerbaïdjan, Perviz Chahbazov, et le ministre des Transports du Kazakhstan, Nurlan Sauranbayev.