Signature de mémorandums d'accord dans le cadre du Forum Fintex 2025

Bakou, 9 octobre, AZERTAC

Un mémorandum d'accord a été signé entre les Associations Fintex d'Azerbaïdjan et de Türkiye.

L’Association Fintex d'Azerbaïdjan a signé un autre mémorandum d’accord avec un Cabinet international de conseil.

Ces documents visent à renforcer les partenariats dans le domaine des technologies financières, à promouvoir des solutions innovantes et à élargir les échanges d'expériences. Dans le même temps, ces mémorandums d'accord visent à contribuer au développement des technologies financières aux niveaux local et international.