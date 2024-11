Signature d’un accord de coopération entre le Comité azerbaïdjanais pour les affaires de la famille, de la femme et de l’enfant et l’ICESCO

Bakou, 19 novembre, AZERTAC

Le Comité azerbaïdjanais pour les affaires de la famille, de la femme et de l’enfant et l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) ont signé un accord de coopération dans les domaines d’intérêt commun, dont principalement le renforcement des capacités des femmes et la protection de l’enfance, la tenue d’un certain nombre de programmes, de conférences et de sessions de formation pour promouvoir les droits de la femme et le bien-être de l’enfant, l’édification de sociétés saines et pacifiques, le maintien de la cohésion familiale, la formation au leadership et la consolidation de la paix, indique le site web de l’ICESCO.

L’accord a été signé lundi 18 novembre 2024 à l’intérieur du pavillon de l’ICESCO à la COP29 à Bakou, capitale de l’Azerbaïdjan, par Dr Bahar Muradova, Présidente du Comité d’État pour les affaires de la famille, de la femme et de l’enfant et Dr Salim M. AlMalik, Directeur général de l’ICESCO.

À l’issue de la signature, Dr AlMalik a affirmé que cet accord constitue une phase distincte de la coopération entre l’ICESCO et le Comité, dans le cadre du partenariat approfondi entre l’ICESCO et nombre d’institutions azerbaïdjanaises, sous le haut patronage de S.E. Ilham Aliyev, Président de la République d’Azerbaïdjan.

Pour sa part, Dr Muradova a souligné que ce protocole constitue une opportunité de mettre à profit l’expertise accumulée par l’ICESCO dans le domaine du bien-être de la femme et de l’enfant, faisant l’éloge des programmes et initiatives mis en œuvre par l’Organisation à cet égard au profit des pays du monde islamique.