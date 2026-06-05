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ENVIRONNEMENT

Simon Steele : Les pays doivent travailler ensemble pour transformer leurs engagements en projets concrets

Simon Steele : Les pays doivent travailler ensemble pour transformer leurs engagements en projets concrets

Bakou, 5 juin, AZERTAC

« La coopération internationale est essentielle. Les pays doivent travailler ensemble pour transformer leurs engagements en projets concrets. Cela implique que les questions de mise en œuvre et d'application soient au cœur des conférences de la COP, au même titre que les négociations », a fait savoir, Simon Steele, secrétaire exécutif de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, dans son message vidéo adressé aux participants à l’événement international consacré à la Journée mondiale de l'environnement.

Il a également ajouté : « Cela signifie aussi concrétiser la feuille de route de 1 300 milliards de dollars, en veillant à ce que les pays en développement aient accès aux financements nécessaires à leur transition vers une énergie propre et à leur résilience climatique. Car si l'action climatique est le thème de cette année, le mot clé aujourd'hui est « mise en œuvre et réalisation ». »

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